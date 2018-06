Trump droht Kanada mit Konsequenzen nach Eklat bei G-7-Gipfel

Nach dem Eklat beim G-7-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump dem Gastgeber Kanada mit Konsequenzen gedroht.

Trump hatte am Samstag für einen Eklat gesorgt, als er über Twitter der zuvor mühsam ausgehandelten Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen der G-7-Staaten in Kanada seine Unterstützung entzog. Trump begründete seine Volte mit dem Verhalten Trudeaus.

“Wir lachten”

Der Gastgeber hatte in seiner Abschluss-Pressekonferenz im Hinblick auf die US-Strafzölle erklärt, die Kanadier ließen sich “nicht herumschubsen”. Er kündigte auch erneut Gegenzölle Kanadas gegen die USA an. Washington hatte dies vehement kritisiert und Trudeau vorgeworfen, er sei den USA nach dem Gipfel heimtückisch in den Rücken gefallen.