Trump droht China vor Gipfeltreffen mit weiteren Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China mit der Androhung neuer Strafzölle abermals den Druck erhöht. Er erwarte einen "großartigen Deal" mit China, sagte Trump dem US-Fernsehsender Fox am Montag. Das sei auch nötig, denn China habe sein Land ausgepresst. "Und ich habe 267 Milliarden Dollar, die warten, wenn wir keinen Deal machen können", fügte Trump hinzu.

Der US-Präsident hat wiederholt mit Importabgaben auf chinesische Produkte in diesem Volumen gedroht. Eine mit den Überlegungen der US-Regierung vertraute Person sagte Reuters, es könne bald Bewegung hin zu weiteren Zöllen geben. Es wird erwartet, dass sich Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping beim G-20-Gipfel in Buenos Aires trifft, der vom 30. November bis 1. Dezember stattfindet.

Das Pekinger Außenministerium teilte am Dienstag mit, es gebe bereits seit längerem Vorbereitungen für Gespräche mit den USA auf allen Ebenen. Auch eine Begegnung von Trump und Xi in Argentinien sei möglich. Das Ministerium betonte, China akzeptiere aber nur eine für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit mit den USA. Wenn sich die Regierung in Washington darauf nicht einlasse, sei China zuversichtlich, seine Entwicklung und seine Reformen auch so vorantreiben zu können.