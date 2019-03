Trump besuchte nach verheerenden Tornados Katastrophengebiet

Fünf Tage nach den verheerenden Tornados im US-Staat Alabama hat US-Präsident Donald Trump das Katastrophengebiet besucht und den Betroffenen Hilfe zugesagt. "Wir werden uns kümmern", versicherte Trump in der Gemeinde Opelika beim Besuch eines Zentrums für Katastrophenhilfe in einer Kirche.

Trump war am Freitag nach Georgia geflogen, wo die Tornados ebenfalls gewütet hatten. Er war dann in den benachbarten US-Staat Alabama gereist. Am Nachmittag wollte der Präsident mit seiner Familie weiter zu seinem Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida fliegen.