Trudeau wirft Ex-Ministerinnen aus Regierungspartei raus

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Einmischung in die Justiz gegen Kanadas Premierminister Justin Trudeau sind zwei Ex-Ministerinnen aus der Regierungspartei ausgeschlossen worden. Das Vertrauensverhältnis zur früheren Justizministerin Jody Wilson-Raybould und zur ehemaligen Haushaltsministerin Jane Philpott sei zerstört, sagte Trudeau am Dienstag bei einer Konferenz seiner Liberalen Partei.

Beide hatten in der Korruptionsaffäre ihren Rücktritt erklärt und dies ihrerseits mit dem Verlust ihres Vertrauens in die Aufklärung des Falls begründet. Regierungschef Trudeau steht wegen der Affäre um Ermittlungen gegen den Baukonzern SNC-Lavalin unter großem Druck. Enge Vertraute Trudeaus sollen die damalige Justizministerin Wilson-Raybould gedrängt haben, SNC-Lavalin vor einem Bestechungsskandal zu schützen.

Gegen den kanadischen Baukonzern mit Sitz in Montreal laufen Korruptionsermittlungen. Er soll zwischen 2001 und 2011 während der Herrschaft des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi Vertreter des nordafrikanischen Staates mit Geldern in der Höhe von umgerechnet 31 Millionen Euro bestochen haben, um sich Aufträge zu sichern. 2015 wurde der Konzern wegen Korruption angeklagt. Der Prozess hat noch nicht begonnen, die Affäre aber den einst gefeierten Regierungschef rund sieben Monate vor den Parlamentswahlen im Oktober in seine bisher größte politische Krise gestürzt.