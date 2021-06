Trudeau will Entschuldigung vom Papst

Nach der Entdeckung von 751 Gräbern bei einem weiteren früheren Internat für indigene Kinder, das lange von der katholischen Kirche betrieben worden war, hat Kanadas Premier Justin Trudeau Papst Franziskus zu einer Entschuldigung aufgefordert. Bei einem Gespräch habe er betont, wie wichtig es sei, dass das Kirchenoberhaupt sich "bei indigenen Kanadiern auf kanadischem Boden entschuldigt", sagte Trudeau am Freitag (Ortszeit).

Tags zuvor hatten Vertreter des Volkes der Cowessess den Fund bekanntgegeben. Die Einrichtung südlich der Stadt Regina in Zentralkanada war von 1899 bis 1997 in Betrieb. Das Volk der Cowessess übernahm die Einrichtung in den 1980er-Jahren von der katholischen Kirche. Die katholische Kirchenführung befasse sich sehr aktiv damit, welche Schritte man als nächstes unternehmen könne, sagte Trudeau.