Trübes Wochenende mit Niederschlag

Das Wochenende wird trüb mit immer wiederkehrendem Niederschlag, vor allem im Süden des Landes ist auch mit leichtem Schneefall zu rechnen.

Dichte Wolken und leichter Schneefall

Am Freitag bedecken dichte Wolken den Himmel und von Süden her breitet sich allmählich leichter Schneefall aus. Zunächst schneit es nur in Kärnten, der Steiermark und im Lungau, am Nachmittag klingt der Schneefall im Süden weitgehend ab, in der Nordhälfte kann es weiterhin leicht schneien. Die Schneefallgrenze liegt meist in tiefen Lagen, im Westen bleibt sie höher und bewegt sich teils zwischen 600 und knapp 1.000 Meter. Der Wind weht meist schwach aus Ost bis Süd. Im Donauraum und im Bergland kann er aber teils lebhaft auffrischen. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis plus einem Grad, Tageshöchsttemperaturen bei null bis sechs Grad.