Trotz viel Kritik: Laura kündigt weiteren Song an

Laura Müllers Song wurde zwar schon viel geklickt – aber auch genauso oft im Netz schon verspottet. Doch das hält die Frau vom Wendler nicht ab, sich erneut hinters Mikro zu wagen.

Laura Müller (23) hat vor ein paar Tagen ihre Musikkarriere gestartet. Ihre erste Single "Superstar" kam vor einer Woche raus. In einer Mischung aus Gesang und Rap schwärmt die Ehefrau von Michael Wendler (51) darin von ihrem angeblichen Luxusleben als OnlyFans-Model.

Song Nummer 2?

Jetzt macht Laura deutlich, dass es bei diesem einen Song nicht bleiben soll: "Wer uns kennt, der weiß, dass wir nicht aufgeben und ihr habt es euch schon fast gedacht, es kommt tatsächlich ein zweiter Song von mir." Auf den werden sich ihre Fans aber noch ein wenig gedulden müssen: "Nicht heute, nicht morgen, aber er kommt."

Schon nach wenigen Tagen hatte der erste Song, mitsamt Musikvideo, in dem Laura sich leicht bekleidet zeigt, fast eine Million Klicks erreicht. Doch neben diesem Erfolg musste die 23-Jährige im Netz auch eine Menge Spott und Häme für ihr musikalisches Machwerk über sich ergehen lassen. Selbst Poptitan Dieter Bohlen (70) konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können."

Die Kritik scheint an Laura aber einfach abzuprallen. In ihrer Instagram-Story feiert sie ihre Debüt-Single trotzdem. Auf ihrem Account bedankt Laura sich für die vielen Klicks, die ihr Musikvideo bereits gemacht hat: "Ich bin wirklich sehr dankbar für den großen Support, für die lieben Nachrichten, die ich so bekomme."

Der Ehemann hatte die Finger im Spiel

"Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen, aber ja, mein Ehemann Michael Wendler hat diesen Song geschrieben. Ich habe auch ein bisschen mitgeschrieben. Also ein paar Lines sind auch von mir", erklärte die 23-Jährige. Der umstrittene Schlagersänger ist also verantwortlich für Song-Zeilen wie: "Bin auf OnlyFans ein Superstar, habe 100.000 Follower. Bin auf OnlyFans Tag und Nacht, ich weiß doch, was dich glücklich macht". Welcher Teil des Texts dabei aus ihrer eigenen Feder stammt, verriet die frisch gebackene Sängerin allerdings nicht.