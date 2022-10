Trotz schwierigem Umfelds Hoffnung auf gute Wintersaison

Trotz des schwierigen Umfelds gibt es die Hoffnung auf eine gute Wintersaison im heimischen Tourismus. Es gibt wieder deutlich mehr Urlaubspläne als zu Corona-Hochzeiten, aber die Inflation setzt potenziellen Reisenden zu. Eine Potenzialanalyse zeigt, dass das Tourismus-Comeback vom abgelaufenen Sommer fortgesetzt werden könnte. Indes tun die Beherberger kostenbedingt alles, um Energie zu sparen, ohne dass es die Gäste groß merken.

Jedenfalls fällt die Prognose für den kommenden Winter positiv aus, freute sich Kraus-Winkler, untermauert mit einer von der Österreich Werbung beauftragten Umfrage unter 10.000 potenziellen Urlaubern aus den wichtigsten europäischen Herkunftsmärkten. Demnach ist die Lust und die Zeit auf Winterurlaub nämlich vorhanden. "Die Zahl an Menschen, die fest planen (höchstwahrscheinlich, Anm.), ihren Winterurlaub in Österreich zu verbringen ist mit 17 Millionen wieder auf Vor-Corona-Niveau", sagte Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. Das Gesamtpotenzial liegt bei 83 Millionen (Winterurlaub in Österreich kommt höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher oder generell in Frage). "Somit können wir aus heutiger Sicht mit einem guten Winter rechnen." Mit wie vielen Nächtigungen auf dieser Basis gerechnet werden kann, wollten Kraus-Winkler und Weddig nicht einschätzen.

Laut der Studie gehört Österreich im kommenden Winter in den befragten Märkten wie Deutschland, den Niederlanden, Tschechien und Co zu den Top-Destinationen. In vielen Ländern ist Österreich in den Top 3, beim wichtigsten Herkunftsmarkt Deutschland ist man hinter Deutschland selbst zweiter. In allen abgefragten Märkten ist der Heimatstaat erster, das gilt auch für Österreich selbst. So sagen 53 Prozent der heimischen Befragten, die im Winter verreisen, dass sie in der Heimat urlauben werden. Der Wert ist zurückgegangen, weil Fernreisen wieder gut möglich sind.