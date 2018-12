Trotz schwachem Ende - Wiesberger erstmals im Cut

Trotz eines Katastrophen-Finales hat Golfprofi Bernd Wiesberger beim dritten Turnier nach seinem Comeback erstmals den Cut geschafft. Bei der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Alfred Dunhill Championship in Malelane (Südafrika) spielte der Österreicher am Freitag trotz gleich sechs Birdies nur eine 72er-Runde und qualifizierte sich mit insgesamt 2 unter Par als 26. souverän für das Wochenende.

Ohne gleich fünf Schlagverluste auf den letzten sieben Löchern, davon vier alleine auf den letzten drei Bahnen, hätte Wiesberger sogar eine noch weit bessere Ausgangsposition für das Preisgeld-Wochenende gehabt. Begonnen hatte er am Donnerstag nach einer 70 mit seiner ersten Unter-Par-Runde seit der Rückkehr nach Handgelenks-Operation sowie einem Beinahe-Hole in One.