Trotz Krankheit ein langes Leben bis zum Tod ermöglichen

Der Krankenpflegeverein Rankweil setzt in der professionellen Betreuung neue Maßstäbe und die Herausforderungen werden noch größer.

RANKWEIL. Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Krankenpflegeverein Rankweil-Übersaxen im vollbesetzten Rankweiler Vereinshaus stand der Abschied und die Ehrung von langjährigen Mitarbeiterinnen in der Hauskrankenpflege und vom Mobilen Hilfsdienst, die Bestätigung des Vorstandes nach der einstimmigen Wiederwahl sowie die großen Herausforderungen in der Pflegebetreuung klar im Mittelpunkt. KPV Obmann Siegfried Hartmann richtet einen großen Dank an alle Mitarbeiter. „Alle Pfleger leisten schier Unglaubliches“. Laut Hartmann wurden viele Projekte mit Bravour bewältigt. Der Außenbereich im Fuchshaus für die Tagesbetreuung wurde saniert und ist in der Endphase. In einem gebührenden Rahmen erhielt die ausgebildete Pflegerin Maria Oswald für die erbrachten Leistungen in den letzten Jahren eine würdige Ehrung und Verabschiedung. Oswald tritt nun in den wohlverdienten Ruhestand. Ein Vierteljahrhundert ist das Trio Christine Ketterer, Andrea Matt und Maria Schuler für den Mobilen Hilfsdienst Rankweil schon tätig und daher gab es bei der Würdigung ihrer perfekten Tätigkeit viel Applaus. Für Bernadette Oberzinner und Paul Koch wurden Jutta Maissen und Sebastian Wöss neu in den Beirat vom Krankenpflegeverein Rankweil gewählt. In der Hauskrankenpflege kann Pflegeleiterin Barbara Klocker auf ein sehr professionelles Team zurückgreifen. Kameradschaft und Teamgeist sowie die Ausbildung von jungen Pflegehelfern hat oberste Priorität. „Der Betreuungsbedarf an älteren Menschen steigt kontinuierlich und rasant an. Wollen aber auch in der Gegenwart und in der Zukunft viel Gutes für die älteren pflegebedürftigen Menschen tun. Es müssen bei den Klienten des Öfteren kreative Lösungen gefunden werden“, so Barbara Klocker. Große Zuwachsraten aufgrund des hohen Alters der Menschen hat der Bereich Case Management zu verzeichnen. Margrit Bösch, Martina Meusburger und Michael Müller leisten hier auf allen Linien Großartiges und kümmern sich um jede Angelegenheit der Klienten. Eine starke Zunahme gibt es in der Erkrankung von Demenz. Die diplomierte Krankenpflegerin Heike Fessler nimmt sich mit anderen Mitarbeitern dieser Krankheit an. Der Mobile Hilfsdienst Rankweil hat im abgelaufenen Jahr 273 Klienten bei diversen Aufgaben unterstützt und war 25.477 Stunden, davon 6170 Stunden in der Nachmittagsbetreuung, im Einsatz. 86 Mohi-Helfer sorgten sich um die Anliegen der älteren Generation. Für die Adaptierung und Sanierungsarbeiten in den Räumlichkeiten im Fuchshaus wurden für den Umbau 75.000 Euro investiert, davon wurde rund je ein Drittel vom Land und der Marktgemeinde Rankweil gefördert. Mittlerweile ist der Mohi ein unerlässlicher Baustein der Betreuungslandschaft in Rankweil, Übersaxen und Meiningen. 41 freie Mitarbeiter und 17 fix Angestellte sind beim Mohi beschäftigt. „Es ist eine stetige Herausforderung solche professionelle Einsätze der Mitarbeiter zu absolvieren und das zum Gesamtwohl der Klienten. Unsere Dienste sind größtenteils von größter Dankbarkeit und Zufriedenheit geprägt. Situationen mit psychischer Erkrankung, Suchtproblematiken, Vereinsamung, Angehörige nicht immer greifbar prägen den Alltag der zu Betreuenden. Meinem Team und allen Helfern gebührt meine vollste Hochachtung. Nur durch viel Mitgefühl und Flexibilität der Mitarbeiter ist es möglich den Klienten zu bieten was sie in ihrer gewohnten Umgebung auch brauchen“, sagt MOHI Rankweil Leiterin Daniela Kessler in ihrer Rede.

Nach dem offiziellen Teil haben die Ehrengäste, mit Landtagsabgeordneter Christoph Metzler, die Rankweiler Gemeinderäte Karin Reith und Helmut Jenny, Seelsorger Elmar Simma, die ehemaligen Obmänner Franz Fischer und Herwig Thurnher, Manfred Kräutler vom Betreuungspool Vorarlberg zusammen mit den Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern vom KPV Rankweil-Übersaxen und dem Mohi-Team mit Livemusik vom Duo Benjamin und Julian Hauser im Smalltalk noch lange über bevorstehende Aufgaben diskutiert.VN-TK