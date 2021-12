Trotz großer Schwankungen - Bitcoin legte 2021 weiter zu

Der Kryptowährungsmarkt hat die Anleger 2021 konstant auf Trab gehalten. Von steilen Höhenflügen über abrupte Einbrüche bis hin zu Phasen der Stabilität - das Kryptojahr 2021 bot die ganze Palette. 2022 dürfte es turbulent weitergehen. Entscheidend für die Kursentwicklung, da sind sich die Experten einig, wird vor allem die Regulierung des Sektors sein.

Die "Krypto-Leitwährung" Bitcoin hat heuer deutliche Kursgewinne eingefahren, auf Jahressicht waren es rund 63 Prozent. Allerdings war das Jahr von starken Schwankungen geprägt. So stand der Bitcoin Anfang des Jahres bei rund 29.000 Dollar, kletterte jedoch bis April auf knapp 64.000 Dollar - ein Wert der erst im November wieder knapp übertroffen wurde, und dies erst nach einem Fall unter die Marke von 30.000 Dollar im Juli.

"Insgesamt haben sich die Kryptomärkte in 2021 sehr positiv entwickelt", sagt Marcus Dapp, Head of Research bei Bitcoin Suisse, zur Schweizer Nachrichtenagentur AWP. Das Wachstum habe auf breiter Front stattgefunden und die institutionelle Nachfrage sei weiterhin am Ansteigen. "Inzwischen werden mehr als 7 Prozent aller Bitcoin von ETFs, Regierungen sowie Unternehmen gehalten", erläutert Dapp.