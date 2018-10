Trotz Abwesenheit zu Haft verurteilt

Widerstand im Gefängnis hat strafrechtliche Konsequenzen.

2016 legte sich ein Mann im Feldkircher Gefängnis während seiner Haft mit der Justizwache an. Er kündigte Selbstmord an, die Beamten wollten ihn sicherheitshalber in den besonders gesicherten Haftraum verlegen. Auf dem Weg dorthin führte sich der Mann ungebührlich auf. Eine Anklage wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt war die Folge. Es erging auch ein Schuldspruch, doch der OGH meinte, man müsse die Umstände nochmals genauer feststellen. Das hat man jetzt, mit demselben Ergebnis. Es war ein versuchter Widerstand, auch jetzt erging ein Schuldspruch.