Trotz 4-Tore-Polster will LASK Lilleström-Duell ernst nehmen

Mit einem beruhigenden 4:0-Vorsprung nimmt der LASK am Donnerstag (18.30 Uhr/live LT1) das Auswärtsrückspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League in Angriff. Schaffen es die Linzer, das Duell mit dem norwegischen Liganachzügler Lilleström trotz dickem Polster nicht zu locker zu nehmen, winkt als Belohnung das Spiel gegen den türkischen Granden Besiktas.

Trainer Oliver Glasner, dessen Truppe am Mittwoch mittags in den Norden aufbrach, mahnte freilich schon nach der Heimgala am Donnerstag zur Konzentration. “Wir haben in keinster Weise die Veranlassung, das Rückspiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir brauchen weiter Laufbereitschaft, volle Konzentration und Teamspirit. Denn ohne Fleiß kein Preis”, betonte der Oberösterreicher, dessen Truppe drei Tage später zum Bundesligaauftakt beim entfesselten Meister in Salzburg 1:3 unterlag.