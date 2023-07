Trostgewitter: Thielemann leitete Brahms-Requiem in Salzburg

Die musikalische Antwort auf das Trauma, die Krise, den Verlust, ist das Requiem. Es verhandelt Schmerz und Heilung, Abschied und Trost, Endlichkeit und Ewigkeit. Bei den Salzburger Festspielen, bereits in der Ouverture Spirituelle, die das Festival einleitet, standen bisher schon Totenmessen von Mozart, von Biber - und am Freitag auch jene von Johannes Brahms auf dem Programm. Christian Thielemann dirigierte "Ein deutsches Requiem" als erstes Philharmonisches dieses Sommers.

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden", hebt der Chor zum Einstieg so leise und dabei mit so packender emotionaler Wucht an, dass sich die Frage nach dem Beitrag der Kunst in einer Welt voller Krisen und Traumata einfach in Luft, in tiefes Atemholen auflöst. Trost ist der Schlüsselbegriff dieses Requiems, wiederkehrend und mit den Mitteln der Musik sofort wahr gemacht. Diese Mittel sind hier alles andere als einfach. Christian Thielemann waltet nicht nur über ein gewaltiges Künstleraufgebot, vor allem ordnet und schichtet er ein komplexes musikalisches Geflecht, stimmt Muster, Farben, Intensitäten in vielfachen Zirkeln aufeinander ab.