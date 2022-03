Trockenheit bringt hohe Entstehungsgefahr für Flurbrände

Die Trockenheit hält die Feuerwehren im Land in Atem. Regional hat es nach den Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) noch gar nicht geregnet. Beispiele dafür sind etwa Osttirols Hauptstadt Lienz oder Graz, auch sonst sind die Niederschlagswerte des heurigen März nur Bruchteile des Durchschnitts der Jahre 1981 bis 2010. Daher ist derzeit die Entstehungsgefahr für Flurbrände hoch, sagte Waldbrandexperte Mortimer Müller am Dienstag zur APA.

So gab es neben Lienz und Graz auch in Bad Gleichenberg, in Hohenau an der March, in Innsbruck (Messstation Universität), in Klagenfurt, beim Loibl-Tunnel an der Kärntner-slowenischen Grenze, am Patscherkofel, auf der Villacher Alpe und in Zeltweg noch gar keinen Regen. Bei keiner dieser Stationen regnete es in den Jahren 1981 bis 2010 im Schnitt weniger als 20 Millimeter im März.