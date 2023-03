Trockenes Auge häufige Erkrankung mit Gefahr für Sehvermögen

Weltweit sind bis zu 50 Prozent der Bevölkerung von trockenen Augen betroffen. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die auch zu schlechterem Sehen und weiteren Beschwerden führen kann. Das betonte die Augenärztin Ingrid Boldin am Sonntagnachmittag zum Auftakt der viertägigen Fortbildungstagung der Österreichischen Apothekerkammer in Schladming. Zur Behandlung wichtig seien vor allem befeuchtende Augentropfen, höhere Luftfeuchtigkeit und viel Blinzeln.

Fremdkörpergefühl, Augenbrennen, Kratzen, Jucken, Trockenheitsgefühl, Druckgefühl, ein Schweregefühl der Lider ("müde Augen"), Lichtempfindlichkeit, aber überraschenderweise auch überschießendes Augentränen können Symptome des Krankheitsbildes "Trockenes Auge" sein. In weiterer Folge sind ein herabgesetztes Sehvermögen, Probleme bei Computertätigkeit, Fernsehen oder Lesen sowie eine verlängerte Reaktionszeit beim Autofahren möglich. Es kann auch zu Angst und Depression, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen kommen. Insgesamt berichtete die Expertin von der Universitäts-Augenklinik der MedUni Graz von einer "Abnahme der Lebensqualität" durch die Erkrankung.

Für die Diagnose ist ein Besuch bei der Augenärztin oder dem Augenarzt wichtig, um andere Erkrankungen oder Verletzungen am Auge auszuschließen. Außerdem sollte für die weitere Behandlung die Ursache des trockenen Auges abgeklärt werden, das einerseits aus Tränenmangel und andererseits aus vermehrter Verdunstung der Tränenflüssigkeit resultieren kann, erläuterte Boldin. "Je älter Sie werden, um so weniger Tränen werden Sie haben", nannte Boldin am "APOkongress" zum Thema Augengesundheit mit mehr als 400 angemeldeten Teilnehmern einen der Gründe für Tränenmangel. Auch die Menopause ist ein Risikofaktor.