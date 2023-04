Trockene Lobau: "In mehreren 100 Jahren wird hier Wald sein"

Im Jänner hat die für die Wiener Gewässer zuständige Magistratsabteilung 45 (MA 45) mit dem Bau einer Zubringerleitung von der Neuen Donau zur Panozzalacke begonnen. Denn ohne zusätzliches Wasser drohe dem Augebiet in der Lobau sukzessive eine Austrocknung und Veränderung der Vegetation. Durch die Leitung könne man den Prozess in die Länge ziehen, bestätigte der Chef der MA 45 Gerald Löw einen Bericht des ORF. "In mehreren 100 Jahren wird hier Wald sein", sagte Löw der APA.

Der Ausgangspunkt und ursächliche Treiber für Trockenheit ist in mittleren Breitengraden immer ein Niederschlagsdefizit, also eine verringerte Menge an Niederschlag, so Klaus Haslinger von Geosphere Austria. Wenn es über einen kurzen Zeitraum nicht regnet, kann das zwar bereits ein Niederschlagsdefizit im meteorologischen Sinne bedeuten, es wird aber kaum Auswirkungen auf die Umwelt haben. Regnet es über mehrere Wochen oder Monate zu wenig, führt das zunächst zu trockenen Böden, in weiterer Folge leiden dann Pflanzen und Tiere und schließlich sieht man den fehlenden Niederschlag auch in niedrigeren Wasserständen in Flüssen und Grundwasser.