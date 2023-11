Triple-Triumph für die Rankweiler Ladies

Beide Frauen Kampfmannschaften und die Mädchen U-16-Truppe überwintern auf Platz eins.

RANKWEIL. Die zwei Kampfmannschaften der Frauen und die Mädchen Unter-16-Truppe von FC RW Rankweil überwintert in ihren Spielklassen auf dem ersten Tabellenplatz. Mit elf Punkten Vorsprung auf die SPG Leiblachtal steht die erste Kampfmannschaft von Rot-Weiß mit Trainer Christian Mendes an der Spitze in der Frauen Vorarlbergliga. Erwartungsgemäß gab sich der Absteiger aus der ÖFB Frauen 2. Liga in dieser Leistungsstufe keine Blöße und hat alle neun Partien für sich entschieden. Die zwei Mannschaften FFC Vorderland 1c und SPG Bregenz/Lustenau/Dornbirn traten gegen den überlegenen Spitzenreiter erst gar nicht an. Zwanzig Spielerinnen hat der Erstplatzierte Rankweil in der abgelaufenen Herbstmeisterschaft eingesetzt. Das Torverhältnis von 41:3 spricht eine eindeutige Sprache der Überlegenheit von Laura Wagner und Co. Gül Keles war mit sechs Treffern die beste RW-Torschützin und zählte zu den positiven Entdeckungen in der ersten Saisonhälfte. „Der Neustart wurde erfolgreich gestartet. Wir sind im Plansoll und wurden verdient auch Winterkönig. Sind auf dem richtigen Weg und die Momentaufnahme ist wunderschön. Bin sehr stolz auf die ganze Frauenabteilung. Für die Mission Rückkehr 2. Liga braucht es aber höchstwahrscheinlich noch Verstärkungen“, sagt RW Rankweil Frauen Sportchef Manuel Dobler. Neben dem Aufstieg in den zweithöchste Spielklasse Österreichs zählt auch der Gewinn des Vorarlberger Cuptitel zum erklärten Ziel. Die zweite Garnitur der Rankweiler Frauen blieb in den sechs Meisterschaftsspielen unbesiegt, davon fünf Erfolge und ein Remis, und führt drei Zähler vor Doren die Tabelle an. Torfrau Julie Reikert hält exakt 540 Minuten seinen Kasten rein. Beste Vollstreckerin des LL-Ersten Rankweil war fünffach Torschützin Amrei Knünz. Freuen darf sich auch die Mädchen Unter-16-Mannschaft Rankweils. Trainerin Leonie Summer jubelte mit einem großen Aufgebot von mehr als zwanzig Spielerinnen über sechs Siege und ein Remis. Einige talentierte Kickerinnen sammeln schon in der 1b-Mannschaft vermehrt Spielpraxis.VN-TK