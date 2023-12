Trio plünderte Bankschließfächer in Niederösterreich

In Baden und Ebreichsdorf (Bezirk Baden) sind mehrere Bankschließfächer aufgebrochen und geplündert worden. Gefahndet wird Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge nach drei Tätern. Sie sollen diverse Wertsachen gestohlen haben, die Höhe des Schadens war vorerst unbekannt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl und Assistenzbereich Tatort, übernahm die Erhebungen.

Das Trio soll ab Anfang Dezember unter Vorlage von gefälschten tschechischen Ausweisen Schließfächer bei den betroffenen Banken in Baden und Ebreichsdorf angemietet haben. Der erste Coup wurde dann am Dienstagvormittag im Geldinstitut in Baden verübt. Zwei Unbekannte enterten unter dem Vorwand, Gegenstände in ihrem Schließfach deponieren zu wollen, den Tresorraum. Dort wurden mehrere der Behältnisse mit mitgebrachtem Werkzeug aufgebrochen und darin verwahrte Wertsachen gestohlen. Ein Komplize soll sich während der Aktion vor der Bank aufgehalten haben.