Trikot-Krimi um den BVB aufgelöst

Nach dem 4:2-Sieg über Atlético steht Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League. Doch neben den spielerischen Höhepunkten dieser Nacht sorgte eine Szene für ziemliche Aufregung!

Nach der Partie will BVB-Star Julian Brandt (27) einem Fan auf der Tribüne sein Trikot schenken. Doch nachdem der Fan im Rollstuhl das Trikot an sich nimmt, reißt ein anderer Fan das Trikot plötzlich an sich, wie die TV-Bilder von Amazon zeigen.

Alles nicht so, wie es scheint

Das sagt der Star selbst zu dem Aufreger

Julian Brandt hat nun persönlich Stellung bezogen. In einem Interview mit "Sky" sagte der BVB-Star: "Das Trikot ist in den richtigen Händen. Es ist nicht weggekommen und wir können uns alle wieder ein bisschen beruhigen." Auf die Frage, ob er auch für Kims Freundin Verena ein Trikot hätte, antwortete Brandt: "Ja, also so wie ich das mitbekommen habe, sind sie ja öfter da. Deswegen läuft man sich noch das ein oder andere Mal über den Weg."