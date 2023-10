Trendwende in Industrie und Bau zeichnet sich ab

Industrie und Bau bekommen die konjunkturelle Schwäche deutlich zu spüren, wie die Zahlen der Statistik Austria belegen. Allerdings zeichnet sich eine Trendwende ab, wie der Einkaufsmanagerindex der UniCredit Bank Austria zeigt. So stieg der Index im Oktober leicht auf 41,7 Punkte an - der beste Wert seit einem halben Jahr. Damit liegt der Index aber nach wie vor unter dem Schwellenwert von 50 Punkten, der auf ein Wachstum hinweist.

Der Rückgang des Neugeschäfts hat sich verlangsamt, daher haben auch die heimischen Betriebe die Produktion geringer reduziert als im Monat zuvor. Der Kostenrückgang dürfte sich laut dem Einkaufsmanagerindex im Oktober zwar verlangsamt haben, aber die durchschnittliche Ertragslage scheint sich verbessert zu haben - trotz leicht niedrigerer Verkaufspreise. Allerdings gab es in der Industrie einen Beschäftigungsabbau. Gab es in den vergangenen Monaten einen deutlichen Rückgang bei den Einkäufen, so zeichnet sich hier eine Besserung ab. "Die Industrie in Österreich befindet sich weiterhin in einer Rezession", sagte UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer, "Aber die Talsohle der Industriekonjunktur dürfte erreicht worden sein, denn die negativen Trends verlangsamten sich. Zudem dürfte der markante Lagerabbau der vergangenen Monate langsam enden und der Lagerzyklus somit drehen".