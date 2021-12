Trendig und kultig: 2022 feiert das Wann & Wo sein 45-jähriges Bestehen

Das Wann & Wo versteht sich als Plattform für alle Leserinnen und Leser. Im kommenden Jahr feiert die Sonntagszeitung Jubiläum – eine wirklich starke Leistung!

Wann & Wo ist Kult – und zwar schon seit der Gründung. „Wann & Wo war meine erste verrückte Idee. Damals, im Jahr 1977, hat mir fast niemand eine Chance gegeben. Die Tatsache, dass wir darüber reden, ist aber der beste Beweis dafür, dass es doch funktioniert“, erzählte W&W-Gründer und Hollywood-Produzent Harald Kloser (Moonfall 2022) in einem Sonntagstalk. Kloser verkaufte die Gratis-Zeitung 1984 an den Eugen Russ Zeitungsverlag. 1989 änderte sich der Erscheinungstag: Statt jeden Donnerstag ging die „Junge Zeitung“ am Sonntag an alle Haushalte. Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf und fand 2000 mit der Lancierung von Wann & Wo am Mittwoch ihre Fortsetzung. Seit 2021 legt das Medium den Fokus auf den Sonntag, um alle Stärken zu bündeln.