Trend: Mehr Vollzeitjobs, weniger Teilzeit und Arbeitslose

Die Erholung am heimischen Arbeitsmarkt hält immer noch an. Es gibt einen Trend zu mehr Vollzeitjobs und weniger Teilzeit. Insgesamt arbeiteten im zweiten Quartal 2018 mehr Menschen als noch vor einem Jahr, gleichzeitig gibt es auch weniger Arbeitslose. Von der positiven Entwicklung profitieren Männer jedoch stärker als Frauen.

Im zweiten Quartal waren laut Statistik Austria 4,313.800 in Österreich wohnhafte Personen erwerbstätig und 208.100 arbeitslos (nach internationaler Definition). Verglichen mit dem zweiten Quartal 2017 stieg die Zahl der unselbstständig Beschäftigten um 51.500 auf 3,793.500. Dabei arbeiteten 60.700 Unselbstständige mehr in Vollzeit, während die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 9.200 zurückging. “Der jahrelang beobachtete Anstieg der Teilzeitbeschäftigung wurde damit zumindest vorübergehend gestoppt”, so die Statistik Austria.