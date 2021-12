trend: Infineon-Austria-Chefin Herlitschka Frau des Jahres

Für das Wirtschaftsmagazin "trend" ist die Chefin von Infineon Österreich, Sabine Herlitschka, "Frau des Jahres". Die Vorstandschefin der Österreich-Tochter des deutschen börsennotierten Halbleiterkonzerns leite das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs. Das neue Chipwerk in Villach, das im Vollausbau zwei Milliarden Euro Umsatz machen soll, habe sie drei Monate früher als geplant fertiggestellt. Herlitschka sei "treibende Kraft einer Schlüsselindustrie für Europa".

Die studierte Lebensmittel- und Biotechnologin Herlitschka begann als Forscherin bei der Immuno AG. Weitere berufliche Stationen waren im BIT-Büro für Internationale Forschungs- und Technologiekooperation und an der Medizinischen Universität Graz als Vizerektorin für Forschungsmanagement und Internationale Kooperationen sowie als Bereichsleiterin bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Mit dem Fulbright-Programm studierte sie an der George Washington University und Johns Hopkins University/School of Advanced International Studies in Washington DC.