Treichl laut Industriemagazin einflussreichster Manager

Erste-Chef Andreas Treichl ist 2018 der einflussreichste Manager in Österreich. Zu diesem Schluss kommt das Industriemagazin auf Basis von Informationen aus dem Firmenbuch über Umsatz und Vernetzung der Unternehmen, in denen die Manager tätig sind. Treichl war im Vorjahr nicht unter den Top-10.

Die “große Erkenntnis” sei, dass es die zentralen Netzwerkknoten, wie es früher einmal Raiffeisen-Chef Christian Konrad war, nicht mehr gibt, sagte Rudolf Loidl, Chefredakteur des Industriemagazins, zu den Ergebnissen. Die auf österreichische Kontakte konzentrierte Netzwerkanalyse verliere an Bedeutung. Denn für Vorstandschefs, vor allem der großen, internationalen Firmen, werden Kontakte außerhalb Österreichs immer wichtiger. Häufig seien Vorstandsvorsitzende innerhalb Österreichs schlechter vernetzt als ihre Finanzchefs. Aber beispielsweise ein voestalpine-Chef Wolfgang Eder brauche wohl vor allem im Brüssel etwas – und der Großteil seiner Märkte sei auch nicht mehr in Österreich, vergleicht Loidl. Die internationalen Kontakte werden aber in der seit 2006 von FASresearch berechneten Netzwerkanalyse nicht abgebildet.