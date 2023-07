Treibstoff-Vertriebsverbot: NGOs bissen bei VfGH auf Granit

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat Anträge betreffend Vertriebsverbot fossiler Treibstoffe und steuerliche Begünstigung der Luftfahrt abgewiesen. Bei der ersten Beschwerde, die unter anderem von der Umwelt-NGO Global 2000 eingebracht und vom VfGH abgewiesen wurde, sei das Verwaltungsgericht Wien zu Recht davon ausgegangen, dass Einzelpersonen keinen Anspruch darauf haben, dass der zuständige Minister ein Verkaufsverbot für fossile Treibstoffe und Heizöl verhängt.

Eine Oberösterreicherin wiederum sah die steuerliche Begünstigung in der Luftfahrt im Umsatz- und Mineralölsteuergesetz als verfassungswidrig an. Der Antrag zur Aufhebung der Begünstigung wurde laut Höchstgericht als unzulässig zurückgewiesen. Betroffen seien Unternehmen, nicht Verbraucher, denn die Bestimmungen des Umsatzsteuerrechts wenden sich an Unternehmer, die steuerbare Umsätze ausführen, während zur Zahlung der Mineralölsteuer ausschließlich Inhaber von Steuerlagern (also von Herstellungs- oder Lagerbetrieben für Mineralöl) verpflichtet sind.