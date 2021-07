Am 19. Juli tauchte zum ersten Mal Little Nemo auf. In Österzolanien hatte gerade die sommerliche Treibjagd begonnen, auch hierzuländle. Wie im alten Zirkus Sarrasani1) winseln Kurz & Mück Überlebensparolen mit Notfallsimpfe in der Öster-Manege „Schimmelgrün“, damit der Volk als williger Tierversuch diene und sich an den vielen Spritzstraßen und Piekszentren stechen lasse, um mit Piffern und anderen willigen Klorollenvölkern bald zum himmlischen Steinreich der Pharmacker2) zu gehören.

Wie bei den Österzolaner Festspielen tragen „Saaldienst und Garderobenpersonal antiviral und antibakteriell behandelte Handschuhe und Masken aus nachhaltiger Baumwolle für maximalen Schutz und Hygiene. Handschuhe und Masken sind wiederverwendbar und waschbar, somit werden pro MitarbeiterIn über 3 kg Plastik eingespart.“3) Mit Spritzsprüchen wie „Sprütze mich, sprütze dich. So sprützen wir uns – die Bundesregirrung!“ locken schwarzgrüne Plotikeri im Stechschritt mit gefrorenem Lächeln auf allen gekauften Medienkanälen.

In London kündigt Johnson sogar eine Erhöhung der Gelder für die WHO um 30 % an. Das freut Sitsching-Pingpong. Der Österzolanische Volk freut sich auch und frisst dafür alles, was ihm vorgesetzt wird, sogar schwarzes Gras. Die Milliarden Steuerkröten hat er schon brav geschluckt. Da platzt plötzlich Nemo aus Slumberland4) mit einer aufregenden Nachricht herein und lässt die letzten ungläubigen ÖsterzolanerInnen, statt in die Nachtclubs, zu den Nadeln laufen.

„Ab sofort wird geimpft. Ich gehöre zu den Gefährdeten. Also gleich rauf ins Impfzentrum. Nach zwei Stunden alles erledigt. Es stimmt wirklich, was immer behauptet wird. Es wird bei der Impfung ein Chip mit in die Haut gepflanzt. Ich empfange jetzt 50 Fernseh-und 80 Radioprogramme. Wenn ich den Kopf nach oben oder unten bewege, mache ich laut und leise. Bewege ich den Kopf nach links oder rechts, kann ich die Programme wechseln. Nach der nächsten Impfung ist dann der Empfang in HD-Qualität möglich. Und ich habe gerade festgestellt, wenn ich den linken Arm hebe und den Mittelfinger ausstrecke, kann ich Sky unverschlüsselt mit SteinZeit im Bild 1 & Coronamärchenonkel Mayr sehen!“

Wer übrigens die Gespritzten heute aufmerksam beobachtet, sieht sie zerstreut mit müden Köpfen wackeln.

Bevor Little Nemo wieder abtaucht, hinterlässt er noch eine Botschaft: „Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand.“ 5)