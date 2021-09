Treffpunkt Fußballplatz: Der SV typico Lochau spielt am Samstag gegen den FC Lustenau

Lochau. Ein volles Haus und beste Fußballstimmung: Am Samstag, dem 11. September, kommt mit dem FC Lustenau der nächste starke Gegner nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 17 Uhr. Das 1b-Team gastiert bereits am Freitagabend beim FC Krumbach.

Nach zwei torreichen Unentschieden – ein hart erkämpftes 3:3 im Auswärtsspiel gegen Andelsbuch und ein fulminantes 4:4 im letzten Heimspiel gegen Bizau – kehrte der SV typico Lochau mit einem verdienten 2:0 Auswärtssieg beim FC Nenzing wieder auf die Siegerstraße zurück! Für beide blau-weißen Tore sorgte Torjäger Stefan Maccani per Elfmeter. Damit bleibt das Team weiterhin ungeschlagen und steht auch nach der zehnten Runde der laufenden Meisterschaft mit überragenden 23 Punkten gemeinsam mit dem SC Göfis an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga.

Nun aber geht es für den SV typico Lochau in eine heiße Woche: Zuerst empfängt man am Samstag den FC Lustenau, am Mittwoch ist man im Nachtragsspiel beim SK Meiningen zu Gast und am nächsten Samstag wartet das große Leiblachtalderby (!) beim FC Hörbranz.