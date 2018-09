Treffen der EU-Agrarminister von Sonntag bis Dienstag

Bei der informellen Tagung der Agrarminister im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes von Sonntag bis Dienstag geht es im Wesentlichen um sichere Lebensmittel und um die Rahmenbedingungen für Bauern. "Unser gemeinsames Ziel ist es, die Qualität von Lebensmitteln und deren regionale Produktion in Europa zu stärken", so Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Begonnen wird das Treffen Sonntagabend mit einem Heurigenbesuch in Grinzing in Wien-Döbling. Am Montag geht es zu einem Ziegenhof und einer Speiseeismanufaktur in Niederösterreich, bevor Köstinger im Schloss Hof zu einem Galadiner lädt, zu dem auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kommt. Am Dienstag findet am Vormittag im Schloss Hof dann das eigentliche informelle Treffen statt. Dort wird die Autorin Sarah Wiener zum Thema Lebensmittelqualität referieren. Danach gibt es noch ein Hearing zum nächsten FAO-Generaldirektor. Für 13.15 Uhr ist noch eine Pressekonferenz vorgesehen.