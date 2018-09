Trauttenberg neuer Salzkammergut-Festwochen-Geschäftsführer

Oswald Trauttenberg (40) hat die Geschäftsführung der Salzkammergut Festwochen Gmunden übernommen. Er folgt damit der kürzlich nach zwei Jahrzehnten überraschend als Intendantin und Geschäftsführerin der Salzkammergut Festwochen Gmunden zurückgetretenen Jutta Skokan (74). Das teilten die Festwochen am Dienstag mit.

Der gebürtige Gmundner Trauttenberg war nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre in Wien im Magna Konzern europaweit im Business Development tätig. Der Weg in die Selbstständigkeit führte ihn nun wieder zurück nach Oberösterreich. “Meine Liebe zur Kultur wurde schon in jungen Jahren durch die Salzkammergut Festwochen Gmunden geweckt – daher freue ich mich sehr auf diese schöne Aufgabe”, wird er in der Presseaussendung zitiert.