"Trautmann" Wolfgang Böck ist 70 Jahre alt

Ob als Mackie Messer in der "Dreigroschenoper" oder Kieberer "Trautmann": Wolfgang Böck hat bei Theater- wie Fernsehpublikum mit seinen zwielichtigen Figuren anhaltenden Erfolg. Bereits in seiner ersten Spielzeit als Kobersdorf-Intendant im Jahr 2004 verdoppelte er die Besucherzahlen des Sommertheaters. Heuer spielt er dort den grantelnden Gutsbesitzers Rappelkopf - ein solcher solle man aber nicht werden, sagt er. Heute nun feiert der gebürtige Linzer seinen 70. Geburtstag.

Als Kind träumte Wolfgang Böck, der als Sohn eines Industriekaufmanns und einer Kindergärtnerin am 14. Jänner 1953 in Linz geboren wurde, von einer Karriere als Motorradrennfahrer. Doch dann war es ein Theaterbesuch, der sein Leben in eine andere Richtung lenkte: Als er Wolfgang Bauers "Magic Afternoon" sah, habe er sich gedacht: "Aha, das wäre auch eine Variante", wie er einmal in einem Interview mit dem "Kurier" sagte. Daraufhin absolvierte der bis dahin in der Schauspielerei Unerfahrene ein Studium an der Grazer Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Es folgten bald Engagements in Bregenz, Linz und schließlich am Wiener Volkstheater, dem Schauspielhaus Zürich und dem Renaissancetheater Berlin.