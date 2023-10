Trauner verliert mit Feyenoord bei Atletico Madrid 2:3

Trotz zweimaliger Führung hat Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam am Mittwoch in der Fußball-Champions-League eine Niederlage bei Atletico Madrid kassiert. Die Niederländer lagen in der spanischen Hauptstadt durch Treffer von Mario Hermoso (7./Eigentor) und David Hancko (34.) 1:0 und 2:1 in Front, gingen aber nach Gegentoren von Alvaro Morata (14., 47.) und Antoine Griezmann (45.+4) noch als Verlierer vom Platz.

Der als Kapitän fungierende und in der 74. Minute ausgetauschte Trauner konnte Morata bei seinen Treffern nicht am Abschluss hindern, zudem servierte er beim 2:2 den Ball unfreiwillig Griezmann, der dann mit einem sehenswerten Fallrückzieher erfolgreich war. Dafür verhinderte der ÖFB-Teamspieler in der 18. Minute mit einer Rettungstat knapp vor der eigenen Torlinie einen Gegentreffer. In der 39. Minute verfehlte der aufgerückte Oberösterreicher nur knapp das Kreuzeck des Atletico-Gehäuses.

Die zweite vorgezogene Partie des Tages endete mit einem 3:2-Auswärtssieg von Schachtar Donezk gegen Royal Antwerpen. Die Belgier stellten durch Arbnor Muja (3.) und Michel-Ange Balikwisha (33.) auf 2:0, doch Danylo Sikan (48., 76.) und Jaroslaw Rakizkij (71.) sorgten für die Wende. In der 97. Minute schoss Antwerpens Toby Alderweireld einen Elfmeter neben das Tor.