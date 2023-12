Traumstart für ÖRV-Doppelsitzer mit Rängen eins bis drei

Österreichs-Rodelteam ist am Freitag in Lake Placid fulminant in die neue Weltcup-Saison gestartet. Mit dem Sieg durch Selina Egle/Lara Kipp im Frauen-Doppelsitzer und den Rängen zwei und drei durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl sowie Juri Gatt/Riccardo Schöpf im Männer-Zweiergespann durfte sich der ÖRV über die Ränge eins bis drei freuen. Lake Placid ist erstmals seit vier Jahren Schauplatz eines Weltcups.

Egle/Kipp beeindruckten beim Auftakt. Die in der Vorsaison Gesamt-Zweiten aus Tirol stellten in beiden Läufen Bestzeit auf und freuten sich über den fünften Weltcupsieg ihrer Karriere. Der Deutschen Dajana Eitberger, die vom Ein- in den Doppelsitzer gewechselt ist und gemeinsam mit Saskia Schirmer die Saison in Angriff nimmt, gelang mit Rang zwei ein starker Einstand. Die Gesamtweltcup-Siegerinnen der Vorsaison, Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA), belegten Platz drei.

Auch das mit Spannung erwartete Weltcup-Debüt von Steu/Kindl verlief großartig. Nach dem Karriere-Aus von Steus Langzeitpartner Lorenz Koller sorgte das Duo mit Bestzeit im ersten Durchgang bzw. Gesamtrang zwei für einen tollen Start. Sie mussten sich nur den US-Amerikanern Zachary Di Gregorio/Sean Hollander beugen, die ihren ersten Weltcupsieg feierten. Die Tiroler Gatt und Schöpf schlossen mit Rang drei nahtlos an ihre starken Leistungen aus der Vorsaison an.