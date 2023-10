Traumstart für den KSK Klaus: Winzer-Staffel gewinnt Derby gegen Hörbranz klar

Die Klauser Staffel siegt in der Ringerbundesliga gegen die Leiblachtaler mit 36:19-Punkten.

KLAUS. Viel besser hätte der Kraftsportklub Klaus nicht in die diesjährige österreichische Bundesligasaison der Ringer starten können. Die Winzer-Staffel gewann vor 500 begeisterten Zuschauern in der Turnhalle der Mittelschule Klaus gegen den AC Hörbranz klar mit 36:19-Punkten ist seit vielen Jahren erstmals zum Saisonbeginn wieder Tabellenführer. Neun der vierzehn Kämpfe entschieden die Klauser Mattensportler für sich, davon siegten die KSK-Athleten acht Mal mit dem Punktemaximum von vier Zählern. Leichtgewichtler Davud Davydov gewann in seiner Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm gegen Machdin Dzhamulaev einmal auf Schulter und einmal nach technischer Überlegenheit und steuerte acht Punkte zum klaren Derbyerfolg bei. Im Legionärsduell bis 100 Kilogram Freistil behielt der Klauser Nichtösterreicher Murazi Mchedlidze aus der Ukraine gegen den Hörbranz Ausländer Dato Piruzashvili aus Georgien die Oberhand. Der zweite KSK-Ausländer Amiran Shavadze ließ gegen Hamzat Dzanbulaev nichts anbrennen und siegte ohne Probleme. Nika Zakashvili und Abdul Mesawer und der verletzte Leichtgewichtler Daniel Struzinjski kamen bei Klaus nicht zum Einsatz. Der Klauser Lars Matt, mehrfacher U-17-WM- und EM-Teilnehmer brachte die Halle zum Beben, als er mit tollen Wurftechniken gegen Muhammed Bataguraev mit 12:0-Punkten vorzeitig gewann. Gute Auftritte und viel Applaus vom Publikum trotz Niederlagen gab es von Greco-Spezialist Stefan Steigl gegen den Georgier Nikoloz Lavvilay und Eigenbau Paul Maier gegen den WM-Starter Lukas Staudacher. Die KSK Klaus Juniors verlieren den Heimkampf gegen RSV Inzing Juniors mit 17:31.VN-TK