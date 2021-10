Traumhaftes Emser Herbstfest 2021

Vergangenen Samstag fand bei schönem Herbstwetter das Emser Herbstfest des Obst- und Gartenbauvereins Emsreute am Schlossplatz statt.

Viele Besucher, vor allem Familien, besuchten die verschiedenen Marktstände, verkosteten Äpfel, informierten sich über Obstbäume und Beeren und ließen sich erklären, wie Gemüse und Obst am besten haltbar gemacht wird. Auch die ganz Kleinen konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Über 130 Kürbisse wurden von den Kindern liebevoll verziert und in die richtige Form gebracht. Musikalisch wurden die Aktivitäten am Schlossplatz von der Band „Die Rheintaler“ begleitet, die für eine tolle Stimmung sorgte.