Trauerzug für Achim Benning rund ums Burgtheater geplant

Beisetzung in Ehrengrab der Stadt Wien ©APA/KURT BRAZDA

Das Burgtheater verabschiedet sich am 29. Februar von seinem am 30. Jänner im Alter von 89 Jahren verstorbenen früheren Direktor und Ehrenmitglied Achim Benning. Während die Trauerfeier nur für geladene Gäste zugänglich ist, erhält das Publikum am selben Tag zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr sowie beim Trauerzug ab ca. 15.15 Uhr die Möglichkeit, sich zu verabschieden.

Bereits jetzt liegt in der Kassenhalle des Burgtheaters ein Kondolenzbuch auf. Die Beisetzung in einem von der Stadt Wien gewidmeten Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof findet im engsten Kreis statt.