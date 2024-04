Trauertreff

Das Hospiz Vorarlberg lädt erneut alle Bürger ein, sich mit Menschen zu treffen, denen das Gefühl der Trauer vertraut ist und schafft Zeit und Raum für trauernde Menschen.

In einer geschützten Atmosphäre sind Sie willkommen mit all Ihren Fragen und Gefühlen. Das kostenlose Angebot richtet sich an trauernde Menschen – unabhängig davon, wie lange der Verlust zurückliegt. Der nächste Termin ist am Samstag, dem 13. April 2024 in der Franz-Michael-Felder Straße 6. Weitere Termine sind am 11. Mai und 8. Juni 2024.