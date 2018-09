Trauersitzung für Alt-Landeshauptmann Keßler

Am Montag, 10. September gibt es eine Trauersitzung zum Gedenken an Alt-Landeshauptmann Dr. Herbert Keßler. VOL.AT überträgt ab 10 Uhr live aus dem Landtagssaal.

Keßler war in seiner 23-jährigen Amtszeit als Landeshauptmann für zahlreiche wichtige Weichenstellungen und Entscheidungen verantwortlich. So fallen der Bau der Rheintal-Autobahn, des Arlberg-Straßen-Tunnels oder die Errichtung des medizinischen Zentrums des Landeskrankenhauses Feldkirch, aber auch des Vorarlberger Landhauses in Bregenz in seinen Amtszeit.