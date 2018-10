Trauerfeier nach Schulmassaker auf Krim-Halbinsel

Zwei Tage nach dem Schulmassaker auf der Krim-Halbinsel hat die Stadt Kertsch mit einer Trauerfeier Abschied von den 20 Todesopfern genommen. Auf dem zentralen Lenin-Platz standen am Freitag mit einem roten Tuch bedeckte Tische, auf denen Fotos der Getöteten aufgestellt waren. Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow legte rote Rosen vor jedem der 20 Särge nieder.

“Die jüngere Geschichte der Krim wird zweigeteilt sein: vor und nach dem 17. Oktober 2018”, sagte Aksjonow in einer Ansprache. Die Zeremonie wurde von einem großen Sicherheitsaufgebot begleitet. Alle Hauptstraßen der 150.000-Einwohner-Stadt waren für den Verkehr gesperrt. Viele Einwohner waren in der Früh mit Blumen in den Händen auf dem Weg zum Lenin-Platz.