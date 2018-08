Trauer um TV-Legende Dieter Thomas Heck

Als Schnellsprecher ist er zu einer Legende des deutschen Fernsehens geworden: 15 Sekunden, mehr hatte Dieter Thomas Heck nie, um am Ende der ZDF-"Hitparade" vom Regisseur über den Maskenbildner bis zu den Kameraleuten im Abspann alle Mitwirkenden seiner Show zu nennen und sich dann auch noch entspannt mit einem "Auf Wiedersehen" zu verabschieden.

Bis zu 27 Millionen Menschen sahen Heck allein in Deutschland regelmäßig zu und liebten ihn für sein rasendes Sprechtempo – dabei hatte er das flüssige Sprechen mühsam erlernen müssen. Am Donnerstag starb der Fernsehmoderator im Alter von 80 Jahren, wie der ihn vertretende Berliner Medienanwalt Christian Schertz am Freitagabend mitteilte.

Heck war als Kind Stotterer. Carl Dieter Heckscher, so sein wirklicher Name, kam am 29. Dezember 1937 in Flensburg zur Welt und wuchs in Hamburg auf. Im Zweiten Weltkrieg erlebte er als Kind die Bombardierungen der Hansestadt und wurde dabei traumatisiert. “Ich war fünf, als ich im Keller verschüttet wurde, hatte einen Schock”, erinnerte sich Heck in einem Interview. Fortan stotterte er.