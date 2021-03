Transzendieren

Gestern war wieder so ein Tag. Heut ist schon wieder so ein Tag. Auch vorgestern war gestern. Sind alle Tage gestern? Im ORF-TV war gestern Serie: Regirrungs-TV. Schlechte Schauspieler, gut honorierte Männer. Seit einem Jahr läuft immer dasselbe Programm. Hinter Plexiglas wird angesagt, dass demnächst angesagt wird, wie der zu 99 Prozent gesunde Volk laut Regirrung die 80-Jährigen vor Corona zu schützen hat. Merke: Nur vor Corona wird geschützt.

Leben retten heißt in der neuen Demokratie: Mitarbeiten am Schaden. Eine Art Zerstörungspräsenzdienst. Zuhause hocken und die unter Strafe angeordneten Unterwerfungen widerspruchslos einhalten, das wiederum heißt: Widerspruchsloses Mitarbeiten an der Staats- und Wirtschaftspleite und an der Produktion von Kollateralschäden für die Jungen sowie Selbstschädigung. Unverständnis bleibt das Wesen der ertesteten Pandämonie. Regirrungs Werk und Teufels Beitrag. Einseitiges Vertrauen auf überholte wissenschaftliche Ladenhüter: Kurzens medizinisches B-Team, grüntürkise Tunnelblickexperten. Irre. Im Volk kommt außer den grüntürkisen Parteimitgliedern und Frau Pam mit Gefolge niemand mehr mit, was da abgeht. Drum bleibt der Volk dort, wohin er zwangsversetzt wurde: vor dem Fernseher.