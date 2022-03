Transporteure sehen Geschäftsentwicklung leicht eingetrübt

Die Transporteure leiden unter den hohen Spritpreisen und fordern eine "dringende Entlastung". Dazu gehöre ein Aussetzen der für 1. Juli geplanten CO2-Bepreisung und eine "substanzielle" Senkung der Mineralölsteuer sowie der Abgaben auf Strom, so Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport (WKÖ). Weiters müsse das Thema Wasserstoff-Antriebe voran getrieben werden.

Die Konjunkturumfrage der Transporteure in ihrer Branche für das 1. Quartal 2022 zeige eine etwas gedämpftere Stimmung als zuletzt. Bei den meisten Indikatoren würden jedoch noch leicht optimistische Einschätzungen überwiegen. Nach wie vor sei die Entwicklung in den einzelnen Branchen im Verkehrsbereich sehr unterschiedlich. Befragt nach Behinderungen der Geschäftstätigkeit nenne jeder dritte Befragte den Mangel an Arbeitskräften.