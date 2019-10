Transporteure fordern Zulassung von Lang-Lkw

Der Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer hat heute eine alte Forderung wiederbelebt - die Einführung von Lang-Lkw, also Lastwagen mit einer Länge von bis zu 25,5 Meter anstatt der derzeit erlaubten 18,75 Meter. Dadurch lasse sich etwa die Anzahl von Transit-Lkw-Fahrten durch Tirol um rund 600.000 reduzieren, rechnet Verbandsobmann Günther Reder heute vor.

"Die österreichischen Transporteure bekennen sich zum Klimaschutz und zur CO2-Reduktion", so Reder, der neben Lang-Lkw noch eine "Aufhebung von oft nicht miteinander abgestimmten Lkw-Fahrverboten" sowie eine höhere Zahl an gasgetriebenen Lkw fordert. "Hier nimmt Deutschland durch die Mautbefreiung solcher Fahrzeuge eine umweltbewusste Vorreiterrolle im Straßengüterverkehr ein", so der Fachverbandsobmann am Freitag in einer Aussendung.