Transnistrien meldet ukrainischen Drohnenangriff

In der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien ist nach Angaben der dortigen pro-russischen Regierung eine in der Ukraine gestartete Sprengstoff-Drohne auf einem Militärstützpunkt eingeschlagen. Die Explosion habe auf dem Stützpunkt in Tiraspol einen Brand verursacht, erklärte das Sicherheitsministerium der selbst ernannten Regierung am Sonntag. Die Kamikaze-Drohne sei von der benachbarten ukrainischen Region Odessa gestartet worden.

Es werde noch untersucht, wer für den Vorfall verantwortlich sei, hieß es aus Tiraspol. Das staatliche Fernsehen Transnistriens veröffentlichte indes im Onlinedienst Telegram Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigen, wie ein Geschoss in einen Militärhubschrauber einschlägt. Der Helikopter geht daraufhin in Flammen auf. "Es ist ein alter Hubschrauber verbrannt, der im nicht einsatzfähigen Zustand auf der Landebahn stand", teilten die Sicherheitsorgane Transnistriens der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Opfer gebe es nicht.

Das kleine europäische Land Moldau mit 2,6 Millionen Einwohnern liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Die Region hat sich nach einem blutigen Konflikt Anfang der 1990er Jahre von der Republik Moldau losgesagt. In Transnistrien ist ein kleines Kontingent russischer Soldaten stationiert, auch viele Bewohner der Region haben inzwischen einen russischen Pass.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als zwei Jahren sind auch die Spannungen zwischen Chisinau und Tiraspol gestiegen. Erst Ende Februar hatten die Separatisten Russland um Schutz "angesichts des zunehmenden Drucks durch Moldau" gebeten. Russland bezeichnete den "Schutz" der Bewohner Transnistriens daraufhin als eine "Priorität". Beobachter werfen Russland vor, die Lage in der Region gezielt mit Provokationen zu destabilisieren.

Der Vorfall ereignete sich während der dreitägigen Präsidentschaftswahl in Russland, die bis Sonntagabend dauern sollte. Es galt als sicher, dass sich Präsident Wladimir Putin dabei eine weitere sechsjährige Amtszeit sichert. Gegen ihn traten drei unbedeutende Kandidaten an. Alle bekannteren Kritiker des Kreml-Chefs sind entweder tot, inhaftiert oder im Exil.