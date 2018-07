Transferkarussell drehte sich im Bundesliga-Sommer schnell

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat im Transfermarkt wieder einmal alle überstrahlt. Duje Caleta-Car verließ die Salzburger um 17 bis 19 Millionen Euro Richtung Marseille. Damit ist der kroatische Vizeweltmeister der teuerste Abgang der heimischen Bundesliga-Geschichte. Bei vielen anderen Vereinen blieb im Sommer kein Stein auf dem anderen. Zudem gibt es einige prominente Heimkehrer in die Liga.

Neben Caleta-Car muss Serienmeister Salzburg in der neuen Saison auch auf die Dienste von Valon Berisha verzichten. Der kosovarische Mittelfeldspieler wechselte für kolportierte 7,5 Mio. Euro zu Lazio Rom. Dass Salzburg an Offensivpower verloren hat, darf allerdings bezweifelt werden. Mit Smail Prevljak kehrte der mit 16 Treffern dritterfolgreichste Liga-Torschütze der Vorsaison nach seinem Leihengagement in Mattersburg zu den Bullen zurück. Zudem sicherte sich der Ligakrösus ablösefrei die Dienste des früheren ÖFB-Teamspielers Zlatko Junuzovic.