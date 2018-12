Traktorunfall mit zwei Toten: 18 Monate Haft

Ein 43-jähriger Mann, der im Juli betrunken einen Traktor gelenkt und einen tödlichen Unfall verursacht hat, ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch der grob fahrlässigen Tötung sowie fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt, zwölf der 18 Monate wurden auf Bewährung ausgesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Was als lustiger Ausflug gedacht war, endete am 28. Juli dieses Jahres tragisch: Sechs Freunde grillten zunächst an einem Bach, ehe fünf von ihnen mit einem nicht zugelassenen Traktor zur Kobelalpe oberhalb von Dornbirn aufbrachen. Nach einer ausgelassenen Feier mit ausgiebigem Alkoholkonsum setzte sich der 43-Jährige in Begleitung der vier Freunde hinter das Lenkrad seines Traktors.