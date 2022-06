Traktor verliert Ladung Mist - Straßensperre in Langen

Am Sonntagvormittag ist auf der L2 in Langen, unmittelbar nach der Grenze zu Deutschland, ein Traktoranhänger mit einer Ladung Mist umgestürzt.

Ein Traktoranhänger ist am Sonntagvormittag auf der L2, der Langenerstraße aus unbekannter Ursache umgestürzt. Der Fahrer war mit seinem Traktor samt einer Ladung Mist in Richtung Langen bei Bregenz unterwegs, als unmittelbar nach der Grenze zu Deutschland in der dortigen Linkskurve der Unfall passierte.