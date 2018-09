Traktor und Anhänger nach Polterabend-Unfall sichergestellt

Nach dem Unfall in Allhartsberg (Bezirk Amstetten) mit 13 teils schwer verletzten Frauen sind der Traktor und der Anhänger sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen gegen den Lenker der Zugmaschine, sagte Sprecher Leopold Bien am Montag auf APA-Anfrage.

Der Anhänger war am frühen Samstagabend laut Polizei auf der Landesstraße zwischen Allhartsberg und Sonntagberg bei einer Ausfahrt im Rahmen eines Polterabends umgestürzt. Sechs Frauen – unter ihnen nach ÖAMTC-Angaben auch die Braut – wurden schwer, sieben weitere leicht verletzt. Zu den Opfern zählen auch zwei Schwangere. Eine von ihnen erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Der Lenker des Traktors gab der Polizei zufolge an, dass er zu schnell in eine Kurve gefahren sei. Alkohol war nicht im Spiel. Der Mann am Steuer der Zugmaschine hatte 0,0 Promille.

Drei der Schwerverletzten wurden von “Christophorus 15”, “Christophorus 10” und “Christophorus 2” ins AKH Linz, UKH Linz und Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, drei weitere in die niederösterreichischen Landeskliniken Amstetten und Krems sowie ins Krankenhaus Steyr in Oberösterreich transportiert. Die Leichtverletzten wurden in Amstetten und Waidhofen a.d. Ybbs behandelt.