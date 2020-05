Trainingsstart auch bei Rekordmeister Manchester United

Einen Tag nach dem Start der meisten Premier-League-Clubs hat auch der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United das Training wieder aufgenommen. Die Mannschaft von Coach Ole Gunnar Solskjaer bereitete sich am Mittwoch auf die Fortsetzung der Saison vor, die wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde.

Bereits seit Dienstag durften die 20 Teams wieder trainieren - in Kleingruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln. Alle Vereine haben zudem in den vergangenen Tagen Spieler und Funktionäre auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Insgesamt seien 748 Menschen am Sonntag und Montag getestet worden, hatte die Premier League am Dienstag mitgeteilt. Es gab sechs positiv auf Corona getestete Personen.