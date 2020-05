Training mit Julian: Übung für die Brustwirbelsäule

Der selbstständige Personal Trainer Julian Kleinheinz hat für VOL.AT eine Reihe an Workouts zusammengestellt. Diese richten sich vor allem an Anfänger. Doch Fortgeschrittene profitieren ebenso von den Übungen, weil oft die Basics vergessen werden. So soll ihnen das Trainieren in den eigenen vier Wänden erleichtert werden.

Wichtig: Die Videos bauen aufeinander auf. In den Videos wird auf den Grundübungen des ersten Workouts von Julian aufgebaut. Er erklärt auch hier wieder Schritt für Schritt, wie alles funktioniert und worauf geachtet werden muss. Wichtig ist, dass die Grundübungen korrekt ausgeführt werden, denn sie bilden die Basis für das Training. In den weiteren Videos wird dann auf diesen Übungen aufgebaut.

Wer sich für seine Gesundheit interessiert: Julian bittet aktuell auch verschiedene Webinare an. Alle weiteren Informationen findet ihr auf seiner Facebook-Seite.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Trainieren.

Die Grundübungen:

Aufbau auf den Grundübungen:

Für Fortgeschrittene Teil 1

Für Fortgeschrittene Teil 2

Für Fortgeschrittene Teil 3

Für Fortgeschrittene Teil 4

Für Fortgeschrittene Teil 5